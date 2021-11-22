Красногорск, 22 ноября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Люберцах. Об этом 22 ноября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 166 человек. Следом за Люберцами идет Королев, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 156 человек. На третьем месте расположилась Балашиха, где COVID-19 диагностировали у 131 человека.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1784 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 22 ноября в семи городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.