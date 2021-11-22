В Коми за сутки коронавирус выявили у 351 человека
Сыктывкар, 22 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми число больных ковидом пополнил 351 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 91 случай, Ухте — 80 и Воркуте — 30. Под медицинским наблюдением находятся 10 504 человека.
По данным штаба, за сутки в республике жертвами инфекции стали три человека, всего с начала пандемии — 2203.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 35 681 случай COVID-19.