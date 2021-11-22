Курск, 22 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Курской области первым компонентом вакцины от коронавируса привит 559 тыс. 331 человек. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные 22 ноября предоставила пресс-служба областной администрации.

(сс) qimono Вакцинация

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Привились вторым компонентом и полностью завершили вакцинацию 505 тыс. 302 человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе были выявлены 73 тыс. 892 носителя коронавируса. Скончались, по официальным данным, 1738 человек. Региональный штаб сообщает о 1755 скончавшихся.