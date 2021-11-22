Москва, , 14:08 — REGNUM В РФ будет оставаться все меньше торговых центров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявил общественный представитель бизнес-омбудсмена Татарии, депутат Казанской городской думы («Партия роста») Михаил Кузнецов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ увеличилось количество покупок в офлайн-магазинах, при том что число онлайн-заказов уменьшилось.

Онлайн (сс) Mediamodifier

«Количество офлайн-покупок действительно растёт. Предыдущее падение было обусловлено самым мощным ростом онлайна. Сейчас офлайн просто немного восстановился, — сказал Кузнецов. — Торговых центров, конечно же, будет меньше. Возможно, их просто переформатируют в склады, так как сегодня есть огромная нехватка подобных объектов недвижимости. Фокус все больше будет смещаться на онлайн, и покупатель будет получать товар, который ему доставляют с первого этажа его же подъезда».

Между тем, как подчеркнул Кузнецов, российский онлайн сегодня входит в кризис управления.

«Есть проблемы с цифровизацией, логистикой, дефицитом складских помещений. Наблюдается отсутствие свободы и отсутствие свободы манёвра для продавцов. Забивая в поисковый строке очередного маркетплейса слово «футболка», мы получаем не один десяток, а 1000 предложений, — сказал Кузнецов. — А это значит, что большая часть этих предложений даже не будет просмотрена потенциальными покупателями. Отсюда возникают вопросы, связанные с продвижением товара внутри площадки продавца. С другой стороны, продавец вынужден безапелляционно соглашаться с новыми решениями площадки. Он может сказать очередной скидочной акции маркетплейса нет, но это повлияет на его рейтинг и магазин упадёт списке на несколько позиций вниз».

По мнению эксперта, это похоже на то, что не так давно было в отрасли такси, когда водители не могли никак влиять на свой заработок и все контролировал агрегатор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители России в период нерабочих дней в октябре-ноябре увеличили траты на развлечения, фастфуд, косметику и авиабилеты, почтовые и курьерские услуги, медицину, цифровой контент.

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