Новосибирск, 22 ноября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В Новосибирске с 23 по 25 ноября ожидается усиление скорости ветра с порывами до 20 м/с. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентр.

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Так, завтра, 23 ноября, ночью ожидается −2…−4 °С, днём −1…+1 °С, ветер западный 9−14 м/с, местами порывы до 20 м/с, небольшой мокрый снег, на дорогах — гололедица.

24 ноября ночью прогнозируется −5…−7 °С, днём −5…−7 °С с понижением в течение дня, ветер западный 8−13 м/с, местами порывы до 18 м/с, небольшой снег.

25 ноября ночью ожидается −7…−9 °С, днем −1…+1 °С, ветер ночью юго-западный 4−9 м/с, днем северо-западный 6−11 м/с, небольшой мокрый снег.