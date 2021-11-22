Тюмень, 22 ноября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Тюмени Ленинский районный суд вынес приговор сбежавшему из исправительной колонии №2 заключённому. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Тюрьма

Напомним, 15 сентября 2021 года из колонии-поселения ИК № 2 сбежал Александр Н., который в 2000 году был приговорён Кемеровским областным судом к 23 годам и четырём месяцам колонии строгого режима за жестокое убийство, разбой, грабеж, вымогательство и кражу. В феврале 2021 года он был переведён в тюменскую колонию-поселение.

В судебном заседании Александр Н. вину признал в полном объёме, просил суд рассмотреть дело в особом порядке, без исследования доказательств.

По решению суда Александр Н. был признан виновным в побеге из места лишения свободы. С учётом неотбытой части наказания, ему назначено ещё два года в колонии строго режима.