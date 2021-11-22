Тегеран, 22 ноября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Между Баку и Тегераном начался новый этап отношений. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде 22 ноября на брифинге.

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«После периода нежелательной и излишней напряжённости в публичном пространстве между Ираном и Азербайджаном, который обе стороны разумно миновали, мы переходим к новому этапу отношений», — сказал Хатибзаде.

Он также сообщил о том, что президенты Азербайджана и Ирана Ильхам Алиев и Ибрахим Раиси могут провести встречу во время саммита Организации экономического сотрудничества, назначенного на 28 ноября. Хатибзаде также высоко оценил визит вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, прибывшего 21 ноября в Иран.

Напомним, отношения Тегерана и Баку обострились в сентябре, когда полиция Азербайджана задержала иранских водителей грузовиков, которые с территории Армении заехали на подконтрольный Баку участок. Азербайдждан обвинял иранскую сторону в поставках грузов в Нагорный Карабах. Иран начал проводить военные учения у границ Азербайджана. 21 октября иранских водителей освободили.