Москва, 22 ноября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Девальвация рубля до 100 рублей за 1 доллар — вопрос времени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«При современной сырьевой экономике России и неэффективном формате управления ее процессами рубль — заложник обстоятельств, — сказал Головченко. — Ему придется дешеветь и дальше. Все потому, что любые проблемы в российской экономике компенсируют за счет девальвации ее валюты. Нужно пополнить бюджет? В первую очередь ослабляют рубль. И вопрос решен. Оттого и инфляция в России сумасшедшая. В сравнении с 2019 годом рубль подешевел на 20%, с учетом мировой инфляции цены возросли колоссально. Таким образом, девальвация рубля до 100 рублей за 1 доллар — вопрос времени. Модель российской экономики подразумевает регулярное ослабление валюты. Когда-то после деноминации доллар стоил 6 рублей. Сейчас он девальвировался в 12 раз — до 70 рублей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Минфин России скупает доллар для того, чтобы ослабить российскую валюту.