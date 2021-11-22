Москва, , 14:05 — REGNUM Минфин России скупает доллар «сумасшедшими темпами» для того, чтобы ослабить российскую валюту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия ориентирована на продажу сырья. Его высокая стоимость позволила бы рублю укрепиться. Однако Минфин не заинтересован в укреплении рубля. Он скупает доллар сумасшедшими объемами для того, чтобы слабить российскую валюту, — сказал Головченко. — К тому же Россия относится к тем странам, которые участвуют в политических играх. Она вступает в прямые конфликты с ведущими мировыми державами. Само собой, это влечет за собой высокие политические риски, которые накладывают свой отпечаток. Так, даже положительная макроэкономика и высокие цены на сырье не спасут рубль от ослабления, если против России введут очередные санкции, а инвесторов вынудят продавать наши ценные бумаги, в частности государственные долги».

Напомним, как сообщалось ранее, в Минэкономразвития ждут, что инфляция в РФ замедлится до 4% не раньше чем в 2023 году.

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