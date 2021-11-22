Москва, 22 ноября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Минфин России скупает доллар «сумасшедшими темпами» для того, чтобы ослабить российскую валюту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Россия ориентирована на продажу сырья. Его высокая стоимость позволила бы рублю укрепиться. Однако Минфин не заинтересован в укреплении рубля. Он скупает доллар сумасшедшими объемами для того, чтобы слабить российскую валюту, — сказал Головченко. — К тому же Россия относится к тем странам, которые участвуют в политических играх. Она вступает в прямые конфликты с ведущими мировыми державами. Само собой, это влечет за собой высокие политические риски, которые накладывают свой отпечаток. Так, даже положительная макроэкономика и высокие цены на сырье не спасут рубль от ослабления, если против России введут очередные санкции, а инвесторов вынудят продавать наши ценные бумаги, в частности государственные долги».

Напомним, как сообщалось ранее, в Минэкономразвития ждут, что инфляция в РФ замедлится до 4% не раньше чем в 2023 году.