Вашингтон, 22 ноября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Сеть «утекла» начальная заставка из экшен-игры Halo Infinite. Ролик 22 ноября опубликовал пользователь Simpy69 на своём YouTube-канале.

343 Industries Halo Infinite

В ролике показано, как Мастер Чиф (протагонист игры) сражается с инопланетным военачальником по имени Атриокс и проигрывает. В финале заставки злодей скидывает Чифа в открытый космос.

Напомним, что официальный релиз Halo Infinite состоится 8 декабря 2021 года. Игра будет доступна на PC, а также консолях Xbox One и Xbox Series X/S.