Москва, 22 ноября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В администрации президента РФ оставили без комментариев версию адмирала Вячеслава Попова о гибели атомной подлодки «Курск» в 2000 году из-за столкновения с подлодкой Североатлантического альянса. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, есть окончательные выводы следствия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы её [версию] оставляем абсолютно без комментариев. Вы знаете, что было следствие, следствие пришло к окончательному выводу, и поэтому появление каких-то других гипотез мы не хотим комментировать», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как сообщало и, ранее бывший главнокомандующий Северного флота адмирал Вячеслав Попов вновь повторил версию о том, что атомная подводная лодка «Курск» могла затонуть из-за столкновения с субмариной Североатлантического альянса.

Читайте также: Адмирал назвал причиной гибели «Курска» столкновение с подлодкой НАТО

По мнению политолога Марата Баширова, это очень неожиданное заявление адмирала о причинах гибели атомной подводной лодки «Курск» сделано неслучайно. Он согласовывал его со своим руководством, добавил он. Эксперт считает, что «это сигнал американцам о том, что мы готовы открывать тайны прошлого, где и как они наследили».