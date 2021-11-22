Пермь, 22 ноября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Перми суд вынес приговор по делу о гибели женщины в результате обрушения строительных лесов. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Perm.sledcom.ru Обрушение строительных лесов в Перми

Установлено, что мужчина являлся ответственным лицом частного предприятия, с которым был заключен договор на ремонт кровли дома, но не обеспечил контроль за исполнением подчиненными требований проектной и рабочей документации, а также положений ГОСТ, при возведении защитной деревянной конструкции над тротуаром дома по ул. Краснова, 25.

Из-за нарушений 9 января 2021 года произошло обрушение строительной конструкции. В это время по переходу шла женщина. Она оказалась под завалами и от полученных травм на скончалась в больнице.

Суд приговорил пермяка к двум годам ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением работ в сфере строительства, в течение двух лет. Компенсация морального вреда в пользу семьи погибшей взыскана с работодателя фигуранта уголовного дела — индивидуального предпринимателя.