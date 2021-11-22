Архангельск, 22 ноября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Архангельской области на объектах с бюджетным финансированием задействовано 2072 строительных организации, 14 из них иногородние. Об этом ИА REGNUM заявил министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев. По его словам, среди иногородних есть московские — «Ортост-Фасад», «Проектстрой», «Стройтрансгаз», а также «СТРОЙМОНТАЖ КОМПЛЕКТ» из ВологдыЮ, «АСК — ТРЕЙД» из Екатеринбурга, «НОРМАТЕКС» из Иваново, «АНДЕРС ЛЕД» из Чкаловска, «Строительно-монтажное управление №1» из Мордовии, «Альтернатива» из Санкт-Петербурга и другие предприятия.

Николай Гернет ИА REGNUM Архангельск

На строительном рынке региона иногородние застройщики занимают долю в 0,7 процента.

Как уточнил министр, на контроле архангельской инспекции госстройнадзора находятся 25 строительных организаций Поморья, работающих по проектному финансированию.