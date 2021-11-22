Редвуд-Сити, США, , 14:00 — REGNUM В Сети появился ролик, на котором запечатлён игровой процесс за Человека-паука в игре Marvel's Avengers. Его опубликовали 22 ноября на YouTube-канале издания IGN.

Человек-паук BagoGames

Журналисты выпустили запись геймплея, на которой показано, как Человек-паук перемещается по городу на паутине и сражается с врагами. Пользователи в комментариях раскритиковали ролик и работу разработчиков — по их словам, Crystal Dynamics не смогли повторить успеха Insomniac Games (авторов игры Marvel's Spider-Man).

Добавим, что Marvel's Avengers — это кооперативная игра, в которой геймерам нужно управлять различные супергероями из команды «Мстителей». Проект получил смешанные оценки от критиков и был разгромлен рядовыми геймерами.

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