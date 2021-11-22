Редвуд-Сити, США, 22 ноября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Сети появился ролик, на котором запечатлён игровой процесс за Человека-паука в игре Marvel's Avengers. Его опубликовали 22 ноября на YouTube-канале издания IGN.

BagoGames Человек-паук

Журналисты выпустили запись геймплея, на которой показано, как Человек-паук перемещается по городу на паутине и сражается с врагами. Пользователи в комментариях раскритиковали ролик и работу разработчиков — по их словам, Crystal Dynamics не смогли повторить успеха Insomniac Games (авторов игры Marvel's Spider-Man).

Добавим, что Marvel's Avengers — это кооперативная игра, в которой геймерам нужно управлять различными супергероями из команды «Мстителей». Проект получил смешанные оценки от критиков и был разгромлен рядовыми геймерами.