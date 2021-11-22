Кабул, , 14:00 — REGNUM В столице Таджикистана 22 ноября состоялась 17-ая министерская встреча в формате «Европейский Союз — Центральная Азия», сообщает МИД Узбекистана.

На мероприятии приняли участие главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

«Стороны обсудили актуальные вопросы отношений между Евросоюзом и странами Центральной Азии, общие вызовы безопасности, перспективы расширения кооперации в сферах торговли, инвестиций, экологии, а также углубления межрегиональной взаимосвязанности», — говорится в сообщении.

В ходе встречи подчеркнута острая необходимость в осуществлении оперативных и согласованных мер по предотвращению гуманитарной катастрофы в Афганистане, вовлечению страны в региональные экономические процессы, налаживанию конструктивного диалога с афганской стороной, что в конечном итоге будет способствовать укреплению региональной и международной безопасности.

МИД отмечает, что участники встречи также проинформированы о проводимых Узбекистаном мерах по внедрению принципов зеленой экономики, сохранению экологии и биоразнообразия, бережному использованию природных ресурсов.

«Выражена готовность узбекской стороны по наращиванию взаимодействия с ЕС в данном направлении, в том числе в рамках Многопартнерского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья», — отмечает МИД.