Москва, 22 ноября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Инициативу о запрете упоминания в средствах массовой информации национальности лиц, которые причастны к преступлениям, оценивать рано. Об этом сегодня, 22 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Idea.ru Задержание преступника

Законопроект о запрете упоминания в СМИ и интернете национальности преступников, а также подозреваемых внёс в Госдуму парламент Чечни.

При этом Союз журналистов России не поддержал идею запрета упоминать национальность преступника в СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Чечни разработал законопроект о запрете называть в СМИ национальность лиц, причастных к совершению преступлений.

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