Владикавказ, 22 ноября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В Северной Осетии 22 ноября состоялось открытие новой подстанции «Алания» в Моздокском районе мощностью 668 МВА. На её открытие в республику прибыл заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, сообщили в пресс-службе главы региона.

Подстанция

Энергообъект входит в тройку крупнейших питающих центров Северного Кавказа. Его строительство обошлось в 15,8 млрд рублей. В ходе торжественной церемонии пуска объекта Александр Новак отметил, что запуск подстанции является знаковым, она решит проблемы с недостатком энергомощности регионов СКФО и будет способствовать развитию бизнеса и промышленности.

По словам генерального директора компании «Россети» Андрея Рюмина, большие вложения в подстанцию оправданы, «поскольку речь идет о системной надежности электроснабжения и социально-экономическом развитии сразу четырех регионов нашей страны с населением около 6 млн человек».