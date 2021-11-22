Москва, 22 ноября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин чувствует себя нормально после повторной прививки от коронавирусной инфекции. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 22 ноября журналистам.

Kremlin.ru Владимир Путин

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По словам представителя Кремля, глава государства работает в соответствии с графиком, например, «только что проводил встречу». Ревакцинацию он прошёл накануне препаратом «Спутник Лайт».

Песков отметил также, что Путин заявил о желании испытать назальную вакцину. Процедуру он пройдёт, как только ему разрешат врачи.

«Разумеется, он только вчера сделал укол второй вакциной, поэтому, конечно, не мог сделать назальную», — сказал представитель Кремля.

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