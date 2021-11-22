Москва, 22 ноября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. На поддержание зарплаты субъектам МСП с ноября 2021 году уже проведены выплаты более чем 300 компаниям для поддержания уровня заработных плат. Об этом 22 ноября заявил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-служба ФНС России Даниил Егоров

«Мы, кстати, и в этом году тоже участвуем в помощи: мы являемся администратором по выплате субсидий», — заявил Егоров.

Он напомнил, что соответствующая программа заработала с ноября 2021 года.

«Это субсидии на поддержание заработной платы в компаниях. Уже выплачено более 22 млрд рублей больше чем 300 компаниям, тысячам компаний индивидуальных предпринимателей, где работает больше 1 млн 700 тыс. человек», — указал он.