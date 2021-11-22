* Талибан — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:55 — REGNUM *Талибан — (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Министерство сельского хозяйства, ирригации и животноводства заявляет, что правительство Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) формирует военное подразделение для предотвращения вырубки лесов в Афганистане.

Министерство сельского хозяйства сообщило 21 ноября, что состоялось консультативное совещание для подготовки плана по предотвращению контрабанды древесины и незаконнойвырубки.

Согласно сообщениям, на встрече обсуждались различные вопросы, включая предотвращение вырубки лесов, контрабанду древесины, законную торговлю топливной древесиной и древесиной для обработки. Ожидается, что в ближайшее время план будет представлен на заседании кабинета министров.

Шамсуддин Шариати, заместитель министра сельского хозяйства по ирригации и природным ресурсам, выразил обеспокоенность по поводу сильного обезлесения и сказал, что возглавляемое Талибаном (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительство намерено предотвратить вырубку лесов и контрабанду.

Он добавил, что с этой целью будет создано военное подразделение численностью 400 человек для возврата незаконно захваченных земель Минсельхозу и защиты лесов страны.

Необходимо отметить, что в последние годы незаконная вырубка лесов и контрабанда древесины в Афганистане приняла широкие масштабы.