Москва, , 14:26 — REGNUM Актёр Гоша Куценко высказался относительно отсутствия работы в проектах Первого канала. Об этом 22 ноября пишет издание StarHit.

Актер Гоша Куценко Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отмечает Куценко, он сам является причиной, по которой за последние десять лет он ни разу не появился в эфире вещателя. «Меня приглашали в различные шоу, но я сразу отказывался. И, в общем, как-то так случилось, и я остался без работы на ведущем канале», — объяснил артист, отметив, что для него это был «чувствительный удар».

ИА REGNUM напоминает, что Гоша Куценко — российский актёр, сценарист, режиссёр, певец, а также обладатель почётного звания «Заслуженный артист РФ». Он также является общественным деятелем, а в 2018 году был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.

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