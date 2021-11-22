Москва, 22 ноября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Актёр Гоша Куценко высказался относительно отсутствия работы в проектах Первого канала. Об этом 22 ноября пишет издание StarHit.

Дарья Драй ИА REGNUM Актер Гоша Куценко

Как отмечает Куценко, он сам является причиной, по которой за последние десять лет он ни разу не появился в эфире вещателя. «Меня приглашали в различные шоу, но я сразу отказывался. И, в общем, как-то так случилось, и я остался без работы на ведущем канале», — объяснил артист, отметив, что для него это был «чувствительный удар». Изначально Куценко рассказал об этом в эфире шоу «Специальный гость» с Тиной Канделаки.

ИА REGNUM напоминает, что Гоша Куценко — российский актёр, сценарист, режиссёр, певец, а также обладатель почётного звания «Заслуженный артист РФ». Он также является общественным деятелем, а в 2018 году был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.