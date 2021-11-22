Симферополь, , 13:53 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов уволил с поста министра культуры Арину Новосельскую, об этом он 22 ноября сообщил в социальных сетях.

Арина Новосельская Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подписал указ об освобождении от должности министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской в связи с утратой доверия», — уточнил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании Арины (Веры) Новосельской стало известно 18 ноября — по данным следствия, теперь уже бывший министр Крыма обвиняется в получении взятки в 25 млн рублей за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. 19 ноября Басманный суд Москвы арестовал Новосельскую на два месяца.

Пост министра культуры Крыма Новосельская заняла в феврале 2014 года. Весной 2021 года она оказалась в центре анекдотичного скандала — в прямом эфире на совещании министр культуры смачно выругалась матом, а позже оправдалась техническими проблемами.

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