Сеул, 22 ноября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. 22 ноября президент Коста-Рики Карлос Альварадо стал почётным гражданином Сеула. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города.

(сс) Gregor Fischer. re:publica Карлос Альварадо

По их словам, знак «Почетный Гражданин Сеула» был вручен лидеру Коста-Рики мэром города О Сэ Хуном.

Известно, что Альварадо стал третьим президентом Коста-Рики, получившим почетный знак.

Напомним, что в августе текущего года знак «Почетный Гражданин Сеула» получил президент Колумбии Иван Дуке.

Читайте также: Президент Колумбии стал почетным гражданином Сеула

Как сообщало ИА REGNUM, президент Коста-Рики будет находится в Южной Кореи с государственном визитом с 21 по 24 ноября.