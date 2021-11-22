Президент Коста-Рики стал почётным гражданином Сеула
Сеул, 22 ноября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. 22 ноября президент Коста-Рики Карлос Альварадо стал почётным гражданином Сеула. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города.
(сс) Gregor Fischer. re:publica
Карлос Альварадо
По их словам, знак «Почетный Гражданин Сеула» был вручен лидеру Коста-Рики мэром города О Сэ Хуном.
Известно, что Альварадо стал третьим президентом Коста-Рики, получившим почетный знак.
Напомним, что в августе текущего года знак «Почетный Гражданин Сеула» получил президент Колумбии Иван Дуке.
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Как сообщало ИА REGNUM, президент Коста-Рики будет находится в Южной Кореи с государственном визитом с 21 по 24 ноября.