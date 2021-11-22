Москва, 22 ноября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В России началась генеральная уборка, заявила 22 ноября вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями.

Government.ru Виктория Абрамченко

«Исполняя ваше поручение, мы начали генеральную уборку страны, — доложила Абрамченко главе правительства. — Она идёт на суше, где ликвидируем заброшенные предприятия, и на море».

Всего на генеральную уборку до 2024 года предусмотрено 20 млрд рублей, рассказала вице-премьер.

Вице-премьер рассказала об утилизации затонувших судов. Вместо запланированных шести судов достали из воды 17. Абрамченко поблагодарила за этот результат команду Министерства транспорта РФ и два региона страны — Камчатский край и Магаданскую область.