Ташкент, , 13:52 — REGNUM Узбекистан стал первой страной, присоединившейся к расширенной схеме Всеобщей системы преференций Великобритании, сообщает Подробно.уз.

Данная преференция позволяет при ввозе более чем 7800 видов товаров, произведенных в Узбекистане, не платить импортную таможенную пошлину.

«Расширенная схема GSP дает Узбекистану доступ к пятой по величине экономике мира и к самому интернациональному потребительскому и розничному рынку в мире объемом более 437 миллиардов фунтов стерлингов», — говорится в публикации.

В свою очередь, отмечает издание, для Великобритании это создает «торговый мост» с наиболее быстроразвивающейся страной в регионе, который является ключевым региональным хабом, а также облегчает доступ к уникальным текстильным, сельскохозяйственным и многим другим продуктам Узбекистана.

«Одним из факторов предоставления статуса бенефициара стало то, что Узбекистан успешно ратифицировал 27 ключевых международных конвенций в области прав человека, трудовых стандартов, окружающей среды и надлежащего управления», — отмечает издание.