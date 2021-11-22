Банги, , 13:52 — REGNUM Более 74% жителей столицы Центральноафриканской Республики (ЦАР) Банги обнаружены антитела к коронавирусу нового типа. Такие данные содержатся в исследовании, проведённом местными учёными в период с 12 июля по 20 августа 2021 года.

ЦАР

Всего в исследовании приняли участие почти 800 человек, средний возраст которых составил 27 лет, и 45,8% респондентов были мужчинами. Так, общая доля респондентов с положительным серостатусом составила 74,1%.

Чаще всего SARS-CoV-2 заражались самые образованные жители ЦАР. Ученые предполагают, что это может быть связано с тем, что они живут или работают в самых густонаселенных районах Банги.

«Результаты этого обследования выявили высокий совокупный уровень иммунитета в Банги, что свидетельствует о значительной степени распространения COVID-19 среди населения страны», — отмечается в материалах исследования, опубликованных на портале препринтов medRxiv.

Учёных выражают серьёзную озабоченность масштабами проникновения коронавируса нового типа в Африку, поскольку в большинстве стран континента система здравоохранения далека от совершенства и континент может быть резервуаром для новых разновидностей вируса.