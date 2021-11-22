Ирвайн, США, , 13:50 — REGNUM Президент Activision Blizzard Бобби Котик допускает возможность своего ухода из компании. Об этом 22 ноября пишет Kotaku, ссылаясь на данные The Wall Street Journal.

Бобби Котик Скриншот с YouTube

Как сообщают источники, близкие к руководству компании, Бобби Котик «рассмотрит возможность ухода из Activision Blizzard, если он не сможет быстро разобраться со всеми проблемами внутри организации». При этом руководство Blizzard отмечает, что уход Котика с поста — единственное, что удовлетворит большинство разгневанных сотрудников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники Activision Blizzard массово вышли на забастовку. Они требовали отстранения Бобби Котика после скандального расследования, в ходе которого выяснилось, что глава компании знал о нездоровой атмосфере внутри организации и скрывал факт домогательств и харассмента на рабочем месте.

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