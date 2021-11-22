Новоорск, Оренбургская область, , 13:50 — REGNUM В Оренбургской области прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о домашней нарколаборатории. Материалы направлены в Оренбургский областной суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

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Жителя Новоорска обвиняют в преступлении по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере»).

По версии органов следствия, мужчина в 2020 году оборудовал дома лабораторию по производству наркотиков. Он использовал ранее приобретенное лабораторное оборудование, технические средства, прекурсоры и химические вещества, чтоб наладить серийное получение наркотических средств в особо крупном размере.

Оренбуржец успел изготовить свыше 2 кг смесей, содержащих наркотики. Житель Новоорска их хранил с целью последующего сбыта.