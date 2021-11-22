Кабул, , 13:50 — REGNUM Недавно министерство обороны правительства, возглавляемого Талибаном (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объявило, что для обеспечения большей безопасности в Панджшере следует регулярно препятствовать «неподконтрольным людям въезду в провинцию». Эта акция вызвала резкую реакцию со стороны некоторых жителей и активистов гражданского общества провинции. Об этом 22 ноября сообщает 8am.af.

Активисты гражданского общества в провинции обвинили талибов в насилии, но официальные лица талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере говорят, что ограничения направлены не против жителей Панджшера, а в целях предотвращения проникновения боевиков в провинцию.

Масмам Шарифи, активист гражданского общества в Панджшере, сказал, что решение Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о предотвращении въезда «неподконтрольных людей» в провинцию было «сложным и вызывающим беспокойство».

Шарифи добавил: «У Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет правильного определения неподконтрольных людей и как это применять в рамках новых ограничений. Непонятно, кто относится к категории «неподконтрольных». Это сложный процесс, и у жителей Панджшера, следующих домой из других провинций, возникают проблемы на контрольных пунктах».

По его словам, с момента правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере провинцию не посещали ни отечественные, ни иностранные туристы.

«С тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли провинцию под свой контроль, в Панджшере не проводилось никаких культурных или гражданских программ», — отметил Шарифи.

Активисты гражданского общества и жители провинции Панджшер утверждают, что силы Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создали опорные пункты в частных домах и государственных офисах и требуют от населения сдать оружие.

«Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпринимает повальные проверки во всех уголках Панджшера», — сказал Шарифи. «Проверяют мобильные телефоны и избивают людей. Многие даже увезены в неизвестном направлении».

Между тем, местные чиновники из талибской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) администрации Панджшера опровергли обвинения, заявив, что ограничения не касаются жителей провинции и направлены только на выявление боевиков. Насрулла Маликзаде, глава отдела информации и культуры администрации Панджшера, сказал «8Sobh», что жители провинции Панджшера продолжают вести нормальную жизнь, «никакие проверки не будут причинять беспокойства людям».

В то же время, некоторые активисты гражданского общества в провинции Панджшер обеспокоены отсутствием удовлетворительного медицинского обслуживания и экономическим положением жителей провинции накануне зимнего сезона и говорят, что процесс распределения продовольственной помощи непрозрачен.

«Очень жаль, что большинство правительственных учреждений в Панджшере закрыты, и люди не имеют доступа к основным государственным услугам», — сказал 8Sobh активист гражданского общества из провинции ПанджшерГханд Ага Васек. «Большинство жителей Панджшера были перемещены за пределы провинции, жители находятся в тяжелом экономическом положении».

Ниязулла, житель уезда Анаба провинции Панджшер, также рассказал о плохой экономической ситуации накануне зимнего сезона, сказав: «Наша экономическая ситуация находится на нулевом уровне, и помощь распределяется среди людей, знакомых с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Наш регион находится на военном положении».

В свою очередь, глава отдела информации и культуры талибской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) администрации Панджшера, заявил, что все правительственные ведомства в провинции функционируют нормально, и помощь распределяется справедливо».

После захвата Талибаном (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кабула 15 августа Ахмад Масуд, командующий Фронтом национального сопротивления Афганистана, и часть чиновников и бывших правительственных сил, включая Амруллу Салеха, бывшего первого вице-президента, укрылись в провинции. В провинции они сформировали «Фронт национального сопротивления» во главе с Ахмадом Масудом для борьбы с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Впоследствии талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилили свои атаки на Панджшер, заявив через несколько недель, что они взяли под свой контроль все районы Панджшера; но Фронт национального сопротивления заявил, что по-прежнему контролирует ряд стратегических точек в провинции.

ООН, Human Rights Watch и некоторые другие международные организации ранее обвиняли талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в нарушениях прав человека в провинции Панджшер, но эти обвинения всегда отвергались правительством, возглавляемым талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако активисты гражданского общества и жители Панджшера призывают международное сообщество, национальные и международные благотворительные организации как можно скорее оказать помощь нуждающимся в провинции.