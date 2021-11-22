Минск, , 13:50 — REGNUM Власти Белоруссии не хотят обострения отношений с Польшей в связи с миграционным кризисом и это необходимо донести до польской стороны. Об этом 22 ноября заявил белорусский президент Александр Лукашенко, принимая с докладом губернатора Гродненской области Владимира Караника и помощника по этому региону Юрия Караева, его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как отметил Лукашенко, политика властей Белоруссии в связи с миграционным кризисом остается неизменной, и Минск никого не перебрасывает через границу, туда приезжают сами мигранты по известным причинам.

«Надо в этом плане достучаться до поляков, до каждого поляка, и показать им, что мы не варвары, мы не хотим противостояния. Нам оно не нужно. Потому что мы понимаем: если мы тут палку перегнем, войны не избежать. А это будет катастрофой. Мы это прекрасно понимаем. Не хотим никакого обострения», — сказал он.

При этом белорусский лидер отметил, что власти республики собираются защищать мигрантов столько, сколько это будет возможно.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в минздраве Белоруссии сообщили, что сообщения о том, что в транспортно-логистическом центре на границе Белоруссии с Польшей, в котором временно размещены мигранты с Ближнего Востока, якобы зафиксирована вспышке COVID-19, не соответствуют действительности.