Владимир, 22 ноября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Во Владимирской области 22 ноября подтверждено 319 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 69 тыс. 928 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 53 тыс. 980 пациентов, в том числе 114 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2415 человек. За последние сутки подтверждено 14 новых летальных случаев.