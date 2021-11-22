Москва, 22 ноября 2021, 13:48 — REGNUM Налоговые поступления в федеральный бюджет России по итогам 2021 года увеличатся на 7 трлн рублей по сравнению с 2020 годом, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров
Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров
Nalog.ru
«Учитывая, что прошлый год аномальный, даже если сравнивать с 2019 годом, то у нас поступления — плюс 23%, и мы все равно наблюдаем существенный рост. Если говорить о том, как мы видим завершение года, то поступления, по нашим данным, составят 28 трлн рублей, что плюс 7 трлн рублей», — сказал он на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Егоров заявил, что увеличение сборов по подоходному налогу в 2021 году свидетельствует о росте реальных доходов в экономике.