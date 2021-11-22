Москва, , 13:48 — REGNUM Налоговые поступления в федеральный бюджет России по итогам 2021 года увеличатся на 7 трлн рублей по сравнению с 2020 годом, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров Nalog.ru

«Учитывая, что прошлый год аномальный, даже если сравнивать с 2019 годом, то у нас поступления — плюс 23%, и мы все равно наблюдаем существенный рост. Если говорить о том, как мы видим завершение года, то поступления, по нашим данным, составят 28 трлн рублей, что плюс 7 трлн рублей», — сказал он на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Егоров заявил, что увеличение сборов по подоходному налогу в 2021 году свидетельствует о росте реальных доходов в экономике.