Киев, , 13:53 — REGNUM Если Россия нападёт на Украину, Запад всеми силами поможет Киеву. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью «Укринформу».

Алексей Данилов President.gov.ua

«Наши партнёры заверили нас, что максимально будут помогать Украине в случае наступления времени «Ч», — сказал Данилов.

По его словам, неизвестно, предпримет ли президент России Владимир Путин наступление на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин якобы рассматривает возможность нападения на Украину, и старт такой операции зависит от двух факторов: «силы и спокойствия украинцев» и скоординированности действий партнеров Киева. Сам российский лидер ранее опроверг подготовку РФ к вторжению на Украину.

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