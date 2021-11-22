Кишинёв, , 13:48 — REGNUM Партия социалистов Молдавии сделала всё, что позволял закон, для предотвращения досрочных парламентских выборов и не виновата в том, что сейчас делает новое правительство, сформированное пропрезидентской партией «Действие и солидарность». Об этом в интервью порталу Oficial заявил председатель ПСРМ, экс-президент страны Игорь Додон.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что видел стремление граждан республики к изменениям, поэтому не сильно беспокоился по поводу проигрыша его партии на выборах в парламент.

«Я позволил им ещё раз убедиться в том, что с приходом к власти правых партий в стране начинаются проблемы во всех сферах. Люди быстро забыли о кризисах», — сказал Додон.

Лидер ПСРМ отметил, что теперь у граждан республики есть возможность убедиться во «вредоносности» пришедшего к власти правительства из команды президента Майи Санду.

«После их ухода нам придётся спасать страну, как её нужно было спасать после катастрофы, спровоцированной ворами и безответственными людьми», — заявил экс-президент.

Напомним, Санду став президентом Молдавии, добилась роспуска парламента республики, в котором большинство было у коалиции, образованной Партией социалистов. В ходе досрочных выборов в июле победила ПДС, которая выбрала новое правительство республики во главе с премьер-министром Натальей Гаврилицей.

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