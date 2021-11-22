Кемерово, 22 ноября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 14-летнего и 16-летнего подростков. Они обвиняются в «разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, с незаконным проникновением в жилище». Об этом сообщило региональное управление СКР.

Преступность

По данным следствия, в августе 2021 года подростки договорились напасть на работника автомойки и потребовать у него деньги. Подростки надели маски с прорезями для глаз, вооружились игрушечным металлическим пистолетом и ночью пошли на автомойку. Когда работник открыл двери комнаты, в которой он проживал, они ударили его игрушечным пистолетом по голове. Мужчина упал, один из подростков направил на него «оружие» и потребовал отдать деньги. Второй подросток в это время несколько раз ударил мужчину кулаком по лицу и повторил требование. Потерпевший отказался отдавать деньги, а поднявшись, пригрозил напавшим избиением. Подростки, увидев, что мужчина крепкого телосложения, покинули место преступления. О нападении работник сообщил собственнику автомойки, который вызвал полицейских. Один из подростков был задержан по горячим следам.

Установлено, что подростки воспитываются в благополучных семьях, в органы профилактики направлено представление. Они поставлены на профилактический учет. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.