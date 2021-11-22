Москва, 22 ноября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Сегодня, 22 ноября, на торговой сессии значение индекса Московской фондовой биржи впервые с августа опустилось до 3894,72 пункта (-3,03%), передаёт АЭИ «Прайм».

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Рынок акций усилил падение по основным биржевым индексам. Последний раз индекс Московской биржи опускался ниже 3900 пунктов 27 августа 2021 года.

По данным на 13:30 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3881,75 пункта (-3,35%). Долларовый индекс РТС падал на 4,53%, до 1645,71 пункта.

ИА REGNUM ранее сообщало, индекс Мосбиржи поднялся на 1,1% и достиг 3520,26 пункта.

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