Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM Дорожные службы Ленинградской области за минувшие выходные, когда в регионе началось резкое ухудшение погоды, очистили от снега и наледи почти две тысячи километров региональных трасс. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству (КДХ) Ленобласти.

Снегоуборочная техника на дорогах Ленобласти (архивное фото) Пресс-служба КДХ ЛО

Для обработки магистралей используется специальный солевой раствор, который эффективно очищает асфальт при небольшом минусе. Жидкая соль быстро вступает в реакцию со снегом и льдом, обеспечивая надёжное сцепление шин с дорогой.

Дорожники просят автомобилистов пропускать уборочную технику, избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим. Кроме того, «Ленавтодор» предупреждает водителей: пора переходить на зимнюю манеру вождения.

Отметим, в Ленинградской области работает круглосуточная телефонная «горячая» линия по ситуации на региональных трассах, звонки принимаются по номеру 8 (812) 251-42-84 .

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