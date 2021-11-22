Санкт-Петербург, 22 ноября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Дорожные службы Ленинградской области за минувшие выходные, когда в регионе началось резкое ухудшение погоды, очистили от снега и наледи почти две тысячи километров региональных трасс. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству (КДХ) Ленобласти.

Пресс-служба КДХ ЛО Снегоуборочная техника на дорогах Ленобласти (архивное фото)

Для обработки магистралей используется специальный солевой раствор, который эффективно очищает асфальт при небольшом минусе. Жидкая соль быстро вступает в реакцию со снегом и льдом, обеспечивая надёжное сцепление шин с дорогой.

Дорожники просят автомобилистов пропускать уборочную технику, избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим. Кроме того, «Ленавтодор» предупреждает водителей: пора переходить на зимнюю манеру вождения.