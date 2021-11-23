Москва, 23 ноября 2021, 01:04 — REGNUM Немцы осваивают распадающееся украинское государство, которое и его экономику по частям. Об этом 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.
«Это означает стремление модернизировать материально и морально изношенную систему железнодорожного сообщения на Украине», — заявил эксперт.
«Немцы хотят зарабатывать деньги и влиять на модернизацию инфраструктуры как предпосылку для инвестиций», — пояснил Борисов.
«Нынешняя инфраструктура Украины не очень привлекательна для западных инвесторов», — отметил эксперт.
«Надо отметить, что факт перехода украинских железных дорог к Deutsche Bahn AG практически совершенно не обсуждается в Германии, что показывает место Украины в немецких умах», — заявил эксперт.
Напомним, что Киев заявил о решении передать в концессию немецкому железнодорожному оператору Deutsche Bahn AG государственную компанию «Укрзалізниця».