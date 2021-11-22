Москва, 23 ноября, 2021, 01:04 — ИА Регнум. Немцы осваивают распадающееся украинское государство и его экономику по частям. Об этом 22 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

AeroSSC Украинские железные дороги

«Это означает стремление модернизировать материально и морально изношенную систему железнодорожного сообщения на Украине», — заявил эксперт.

«Немцы хотят зарабатывать деньги и влиять на модернизацию инфраструктуры как предпосылку для инвестиций», — пояснил Борисов.

«Нынешняя инфраструктура Украины не очень привлекательна для западных инвесторов», — отметил эксперт.

«Надо отметить, что факт перехода украинских железных дорог к Deutsche Bahn AG практически совершенно не обсуждается в Германии, что показывает место Украины в немецких умах», — заявил эксперт.

Напомним, что Киев заявил о решении передать в концессию немецкому железнодорожному оператору Deutsche Bahn AG государственную компанию «Укрзалізниця».