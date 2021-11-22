Мурманск, , 13:44 — REGNUM Кировск станет базой подготовки горнолыжников со всей страны. Такую амбициозную задачу поставили перед собой в правительстве Мурманской области.

Хибины Екатерина Максимова, ИА REGNUM

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, вопрос создания спортивного кластера получил поддержку в федеральном министерстве спорта.

«Мы обсудили и с тренерами, и со спортсменами создание и развитие Кировска как спортивного кластера для подготовки спортсменов со всей нашей страны. Прошу с учетом обсуждения все предложения для федерального министерства подготовить, чтобы Мурманская область стала базой для развития спорта высших достижений. Есть набор конкретных моментов, которые министр поддержал, чтобы Кировск по-настоящему стал центром подготовки горнолыжников со всей станы», — подчеркнул на оперативном совещании губернатор региона Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в правительстве Мурманской области начнет работу новое министерство.