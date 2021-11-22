Красногорск, 22 ноября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь пошла на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 22 ноября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Vladikavkaz-osetia.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1784 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 125 случаев меньше аналогичного показателя 21 ноября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1909 человека, а днем ранее — у 1885 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 22 ноября в России было выявлен 35 681 новый случай заражения коронавирусом.