22 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») задержан во многом из-за усилий украинских властей.

Оксана Переможенко, , 15:57 — REGNUM Запуск газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») задержан во многом из-за усилий украинских властей. Об этом 22 ноября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

«Северный поток — 2» давно должен был быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта», — сказал он.

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Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины обсудили на страницах канала 112.ua в социальной сети Facebook, а также на страницах издания Sharij.net в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие указали на то, что отсрочка запуска СП-2 может привести к дальнейшему росту цен на газ в Европе по причине его дефицита в холодное время года. Таким образом, официальный Киев, по мнению комментирующих, приписывает себе в «заслуги» подорожание газа.

«А что это дало Украине, кроме подорожания газа?» — не понимает Ярослав Г.

«Ваш результат — заоблачные цены за газ», — добавил Валерий Николаевич Д.

«Результат усилий Украины — ни газа, ни света, ни пенсий, ни работы… Полстраны в Польше и России работает», — отреагировала Татьяна П.

«Не льстите себе!» — призвала Мария С.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«[Договорится], что Европа нам выставит счёт за такую цену газа на споте», — пишет Александр Д.

«Там проблема с юридическим оформлением компании», — напомнил Alexander H.

«Единственная ваша заслуга — это полнейший п**** в нашей стране!!!» — написала Оксана И.

«Убогие радуются. Сложить 2+2 не могут, не понимая, что задержка запуска газопровода влечет за собой дефицит и рост цен на европейских хабах, исходя из цены на которых они покупают российский газ для внутреннего потребления. Хотя всё они понимают, просто временщики, выполняющие заказ хозяина. А в РБ тем временем газ по $129. Вот такая она, цена русофобии», — добавил Роман Б.

«А когда россияне перестанут качать газ через Украину — тогда это чья заслуга будет?» — задалась вопросом Елена С.

«Будет рассказывать о заслугах, когда газ будем покупать по $1500. И Россия не продлит контракт на ГТС Украины», — пишет Егор Г.

«Так вот из-за кого цены на газ в Европе взлетели», — отметил Михаил К.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«А в чём заключается перемога? В том, что на*рали соседям? Созданием чего-нибудь, кроме проблем, не думали заняться?» — спросил Александр Д.

«Дали заработать России… до пуска потока. Спасибо, Украина», — с сарказмом написал Андрей Л.

«Там вообще нет проблемы. «Задержка» СП-2 — это инструмент принуждения Европы к новой реальности…» — отметил Игорь Т.

«То есть, если вдруг резкий мороз и Европе будет мало газа, а цены на него полезут вверх, это заслуга Украины? Хм…» — задумался Константин Б.

«Блин. Заслуга. Неделю, месяц ничего не даст. Миллер ещё летом сказал, что по графику в январе запустят. Да пусть хоть в феврале, что это даст Украине? Клоуны. Только позорят», — написал Виталий П.

«Зимой в Германии расскажешь про эту перемогу», — пишет Vitaly П.

«То есть это Украина зарегистрировала оператора в Швейцарии, а теперь перерегистрирует в Германии, как надо по немецким законам?! А потом после одобрения и запуска СП-2 — это будет заслугой Украины?!» — отреагировал Александр С.

«Когда закончатся транзитные контракты, а СП-2 будет запущен и Россия прекратит транзит через Украину… Кулеба встанет и гордо скажет: «Это заслуга Украины», — смеется Веталь И.

Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе Gazprom.ru

«На самом деле в принципе строительство обоих северных и южного потоков — это заслуга Украины…» — написал Дмитрий.

«Задержка привела к росту цены на газ в мире в три-четыре раза, и Газпром скоро и без пуска окупит СП-2. Вопрос, это заслуга Украины или зрада?» — подытожил Иван Б.

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