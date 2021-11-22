Москва, 22 ноября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Увеличение сборов по подоходному налогу в 2021 году свидетельствует о росте реальных доходов в экономике. Об этом 22 ноября заявил глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Nalog.ru Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров

«Если обратить внимание на подоходный налог, который в основном у нас очень существенно отражает показатели по зарплате, то у нас рост 17%, а в малом бизнесе рост 20%», — заявил Егоров.

«То, что в прошлом году была оказана помощь малому бизнесу, по нашему мнению, очень существенно сказалось и на показателях по зарплате», — указал он.