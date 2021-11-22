Оренбург, 22 ноября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер номинирован на антипремию вредителей культурного наследия. Чиновника предлагают наградить в рамках номинации «Упущенные возможности» проекта «Бандерлоги наследия». Информация об этом опубликована на сайте проекта.

Orenburg-gov.ru Губернатор Оренбуржья Денис Паслер

Денис Паслер номинирован на антипремию за бездействие в спасении «гагаринской лётки». Среди проголосовавших в рамках проекта «Бандерлоги наследия» 248 человек (12,68%) считают, что оренбургский губернатор достоин такой награды.

Инициатором вручения антипремий за выдающиеся достижения в разрушение памятников культуры стали общественники «Культурного фронта». Они отметили, что главная цель антипремии — не наказать, а перевоспитать.

Напомним, в Оренбурге общественники уже долгие годы бьют тревогу по поводу плачевного состояния объекта культурного наследия по ул. Советской, 1. Здание построено в 1871—1874 годах в историческом ядре города. Изначально в доме размещалось военно-сиротское отделение, преобразованное затем в школу военных кантонистов. Последняя развилась в военно-начальную школу и затем была преобразована в военную гимназию. Затем в доме организовали коммунальное общежитие. В годы Великой Отечественной войны в здании находилась эвакуированная школа боя, впоследствии ставшая Оренбургским высшим авиационным училищем, где в 1955—1957 годы учился первый в мире лётчик-космонавт Юрий Гагарин. В конце ХХ века училище было расформировано. Объект со временем начал разрушаться. В 2016 году положение усугубил пожар.

В конце 2020 года Денис Паслер заявил, что идет поиск инвесторов для восстановления здания бывшего лётного училища. Рассматривается вариант гостиничного комплекса на месте легендарного авиаучилища.