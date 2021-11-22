Санкт-Петербург, 22 ноября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Батареи в домах Санкт-Петербурга становятся горячее в связи с антициклоном, который принес в город первые морозы. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Кот на батарее

Ранее ИА REGNUM отмечало, что в течение недели в городе на Неве ожидаются небольшие морозы. Столбик термометра по ночам будет опускаться до минус 4 градусов. Ввиду чего температура теплоносителя в системе теплоснабжения повышена, чтобы обеспечить в домах комфортный режим отопления.

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«Быстрое снижение или повышение температуры недопустимо, так как это приведет к повышению нагрузки на трубопроводы тепловой сети, что увеличивает вероятность возникновения технологических нарушений. Поэтому изменение режимов ведется плавно и заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды», — пояснили в пресс-службе.

Корректировка подачи тепла и горячей воды производится под контролем диспетчерских служб, на основании показаний датчиков телеметрии. Если потребители отмечают недостаточный уровень отопления, то им следует обращаться в свои управляющие компании для настройки внутридомовой системы.