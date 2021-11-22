Ташкент, , 13:40 — REGNUM Правительство Узбекистана поручило администрации Ташкента совместно с Министерством строительства до конца 2022 года разработать и внести на утверждение генеральный план столицы.

Как сообщает Газета. уз, об этом говорится в постановлении правительства Узбекистана от 19 ноября «О мерах по комплексному развитию населенных пунктов, переведённых из Ташкентской области в Ташкент, в 2021—2024 годах и дальнейшему улучшению сферы коммунального обслуживания».

«В этот же срок должны быть разработаны проекты детальной планировки территорий, передаваемых из Ташкентской области в Ташкент», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что указом президента Узбекистана от ноября 2020 года определено, что к 2025 году все города и четверть городских поселков Узбекистана должны быть охвачены генеральными планами. При этом проектные документы должны утверждаться с учетом результатов общественного обсуждения.